Dal nemico interno alla potenza di fuoco | le 5 lezioni che la Cina ha appreso dalla guerra in Iran

La Cina ha analizzato l’operazione militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, sottolineando come questa abbia attirato una condanna ufficiale da Pechino. In questo contesto, sono emerse cinque lezioni che il Paese ha tratto dall’evento, evidenziando come abbia rafforzato la sua posizione e capacità militare. La risposta di Pechino si è concentrata su dichiarazioni pubbliche e analisi strategiche.

L'operazione militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha attirato una forte condanna da parte di Pechino. Pur senza intervenire in maniera diretta a sostegno di Teheran, la Cina osserva con attenzione le conseguenze del conflitto che sta montando in Medio Oriente. Pare addirittura che, in base a quanto emerso sui social d'oltre Muraglia, l'esercito cinese abbia identificato cinque "lezioni chiave" dalla campagna bellica di Washington e Tel Aviv. Tra queste, il pericolo più grave deriverebbe dal "nemico interno", cioè tradimenti o fughe di informazioni che possono compromettere la sicurezza nazionale.

