Una settimana di formazione intensa si svolge a Torino, con un evento dedicato alla cybersicurezza. Quarantadue studenti provenienti da diverse regioni italiane partecipano a un programma di alta formazione di sei giorni, organizzato con l’obiettivo di approfondire le competenze nel settore digitale. L’iniziativa mira a preparare i giovani alle sfide future della sicurezza digitale nazionale.

Sei giorni di alta formazione, 200 studenti selezionati da tutta Italia e una sfida che guarda al futuro della sicurezza digitale del Paese. Tra i protagonisti del training camp nazionale in vista delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 2026 ci sono anche tre ragazzi dell’Iis "Enrico Mattei" di Recanati: Michele Messini, Leonardo Brignoccoli e Diego Flamini. L’obiettivo del training camp era preparare i partecipanti alla selezione territoriale del 17 marzo, passaggio fondamentale per accedere alle fasi successive della competizione nazionale. Durante le giornate di lavoro, gli studenti hanno affrontato esercitazioni teoriche e pratiche su crittografia, sicurezza delle reti, analisi delle vulnerabilità, reverse engineering e gestione degli incidenti informatici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal Mattei a Torino per la cybersicurezza

