Dal dolore alla scelta che cambiò un Paese | il lascito di Nicholas Green

Il 29 settembre 1994, una famiglia americana in vacanza attraversava l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, diretta in Sicilia. Quella sera, un evento drammatico ha cambiato per sempre le vite di molte persone, lasciando un segno indelebile nel Paese. La vicenda ha suscitato un’eco ancora forte e si è trasformata in un punto di svolta per la coscienza collettiva.

Reginald e Margaret Green viaggiavano con i figli Nicholas, sette anni, ed Eleanor, quattro. Nei pressi di Vibo Valentia la loro auto venne affiancata e colpita da diversi colpi d'arma da fuoco, probabilmente in un tentativo di rapina scaturito da uno scambio di persona. Nicholas, che dormiva sul sedile posteriore, fu raggiunto alla testa da un proiettile. Trasferito al Policlinico di Messina, il bambino venne dichiarato cerebralmente morto il 1° ottobre 1994.