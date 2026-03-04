Dai campi al carrello l' attacco all' Iran colpisce anche il portafoglio

Il conflitto in Medio Oriente sta provocando un aumento dei prezzi dell’energia che si sta diffondendo anche in Italia. In particolare, i costi del carburante e delle materie prime stanno salendo, influenzando i prezzi al dettaglio e i costi di produzione. La situazione si sta riflettendo anche sui commerci locali, creando preoccupazione tra negozianti e consumatori. La tensione internazionale continua a influenzare i mercati e l’economia nazionale.

Stime negative per i bilanci delle famiglie e per il settore agroalimentare a causa dei rincari, soprattutto quelli energetici Le tensioni che coinvolgono l'Iran hanno già provocato un'impennata dei costi delle materie prime, con il petrolio Brent che ha raggiunto gli 80 dollari al barile e il prezzo del metano che ha sfondato la soglia dei 60 euro al megawattora. Secondo le stime del Codacons, questa situazione si tradurrà in una stangata complessiva per le famiglie italiane compresa tra i 614 e gli 818 euro annui, includendo utenze domestiche e trasporti. Analizzando nel dettaglio le bollette, gli esperti prevedono un aggravio medio di 121 euro per il gas e di 45 euro per l'energia elettrica su base annuale, colpendo in particolare chi ha sottoscritto contratti a tariffa indicizzata.