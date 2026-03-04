Da Wiafe arriva l’unica nota lieta Massolin irriconoscibile

Da Wiafe arriva l’unica nota positiva. Massolin appare irriconoscibile durante la partita. Chichizola ottiene un voto di 5,5, con tre tiri verso la porta e due gol subiti. Sul primo gol dell’Entella, si fa cogliere in contropiede e rimane immobile, mentre sul secondo può fare poco. La partita si conclude con questa sequenza di eventi e valutazioni.

CHICHIZOLA 5,5 Tre tiri verso la porta e due gol subiti. Se sul secondo può fare poco, sul primo vantaggio dell'Entella si fa cogliere in contropiede e rimane immobile. Nell'occasione protesta per un possibile off side di posizione di Cuppone ma dalle immagini si vede che il giocatore di casa non gli ostruisce la visuale. TONOLI 5 Segna il gol del momentaneo pareggio, è vero, ma nel secondo tempo perde due palloni sanguinosi e il secondo si rivela fatale. La prima partita dell'anno in cui compie un errore non rimediabile. ADORNI 5,5 All'inizio dà una certa impressione di insicurezza, poi si riprende un attimo ma la lunga assenza dal campo si fa sentire.