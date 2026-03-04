Da tetraplegico a medico | il giovane palermitano riceve

Un giovane palermitano, tetraplegico, ha ricevuto un’onorificenza al Quirinale. Il Presidente della Repubblica ha conferito a Mauro Glorioso il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali, che hanno riconosciuto pubblicamente il percorso di vita e il contributo del giovane. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

La storia di un giovane palermitano che ha trasformato una tragedia personale in un esempio nazionale di resilienza è arrivata al Quirinale, dove il Presidente della Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Italiana a Mauro Glorioso. Il riconoscimento, ricevuto ieri nel cuore istituzionale di Roma, celebra la sua capacità di non arrendersi alle avversità della vita dopo essere rimasto tetraplegico a seguito di un incidente avvenuto a Torino. Il 26enne, che lo scorso autunno si è laureato in Medicina nonostante le gravi limitazioni fisiche, ha ricevuto l'onorificenza in una cerimonia ufficiale che ha attirato l'attenzione anche del sindaco di Palermo Roberto Lagalla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

