Da Roma a Pechino cosa ha chiesto Formichenet ai vertici dell’intelligence Il video

Da Roma a Pechino, Formiche.net ha intervistato i vertici dell’intelligence per conoscere le loro valutazioni. Nel rapporto, la Federazione Russa viene indicata come la principale minaccia per il continente europeo nel 2026. Il video mostra le dichiarazioni ufficiali e le posizioni condivise dai rappresentanti delle agenzie di intelligence. Nessun commento aggiuntivo viene fornito sulle motivazioni o sugli scenari futuri.

“Nel rapporto la Federazione Russa viene individuata come “la maggiore minaccia per il continente europeo per il 2026”. Minaccia che non riguarda solo la dimensione militare ma anche quella delle cosiddette “operazioni sotto soglia”. Quali sono le azioni prioritarie per proteggere la sicurezza nazionale da queste minacce? Avete rilevato un concorso cinese in queste attività malevoli della Russia nel nostro Paese?” Ecco come hanno risposto il direttore dell’Aise Giovanni Caravelli e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano alla domanda formulata da Lorenzo Piccioli, della direzione di Formiche.net, all’evento di presentazione dell’edizione 2026 della Relazione Annuale sulla Politica delle Informazioni per la Sicurezza https:formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

Corruzione e informazioni agli States. Pechino purga i vertici dell’esercitoNel cuore dell’apparato militare della Repubblica popolare cinese si è aperta una frattura che rischia di ridefinire in profondità gli equilibri del...

Fiorello chiama Corona a “La Pennicanza”, in video anche il figlio Thiago: «Sai cosa mi ha chiesto? Papà, voglio fare il provino del Gf Vip» – Il videoA La Pennicanza, Fiorello torna a colpire con la sua arma preferita: l’ironia affilata.

Tutti gli aggiornamenti su Da Roma a Pechino cosa ha chiesto....

Temi più discussi: L’inchiesta cinese e il mistero del plico rispedito a Pechino; We Are Puppets, un mondo pupazzesco arriva a Roma nell'estate 2026; Fiumicino, 10 milioni di euro non dichiarati nel 2025: i cani addestrati, la Finanza e il focus sui biglietti online; Il viaggio di Matteo, da Pechino a Venezia in bici: I talebani mi hanno pagato l’albergo.

L’inchiesta cinese e il mistero del plico rispedito a PechinoLa vicenda riguarda la rogatoria inviata nel 2025 dalla procura di Prato dopo l’ondata di violenze nel distretto tessile ... repubblica.it

Merz in visita a Pechino: incontrerà Xi Jinping. Sul tavolo le relazioni commerciali e il nodo UcrainaPrima missione ufficiale in Cina per il cancelliere tedesco. Pechino rappresenta il principale partner commerciale della Germania ... msn.com

Intorno al 1820 piazza Barberini era ai margini della città. Un luogo rurale e sterrato, dove si muovevano tanti animali, quasi uno spazio privato della famiglia Barberini. Nel 1818 era giunto a Roma, dalla Baviera, un giovane pittore Karl von Bergen (1794-183 facebook

Rimpatriati i pellegrini che si trovavano in Terra Santa. Sono arrivati oggi a Roma con un volo diretto da Amman. x.com