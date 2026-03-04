Da Mariwan alle montagne Zagros | l’offensiva dei curdi contro la Repubblica Islamica

Da Mariwan alle montagne Zagros, i curdi hanno avviato un’offensiva militare contro le forze della Repubblica Islamica. Un rappresentante della Coalition of Political Forces of Iranian Kurdistan (Cpfik) ha confermato che gruppi armati curdi, con basi in Iraq, sono impegnati in operazioni militari contro Teheran. La notizia si diffonde mentre si intensificano le azioni sul campo.

I curdi in campo contro Teheran? L’ipotesi prende sempre più piede di ora in ora. Un rappresentante della Coalition of Political Forces of Iranian Kurdistan (Cpfik) ha dichiarato che gruppi armati curdi con base in Iraq hanno già avviato un’offensiva militare contro le forze di Teheran. Secondo l’ufficiale, i combattenti affiliati al Partito per una Vita Libera in Kurdistan (Pjak) hanno iniziato a prendere posizioni di combattimento all’interno del territorio iraniano a partire da lunedì 2 marzo. «I movimenti militari di terra da parte delle forze curde contro l’Iran sono già iniziati dalla mezzanotte del 2 marzo», ha riferito l’ufficiale a i24NEWS. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Da Mariwan alle montagne Zagros: l’offensiva dei curdi contro la Repubblica Islamica Iran, presidio a Milano davanti consolato per protestare contro la Repubblica islamicaMilano – Diverse centinaia di persone si sono riunite questo pomeriggio a Milano, davanti al consolato iraniano, per protestare contro la Repubblica... Iran, presidio a Milano davanti al consolato per protestare contro la Repubblica islamica: “Meloni lo chiuda”Milano – Diverse centinaia di persone si sono riunite questo pomeriggio a Milano, davanti al consolato iraniano, per protestare contro la Repubblica...