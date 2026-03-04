Dà fuoco al camper del compagno e aggredisce i carabinieri | arrestata 50enne

Nella serata del 1° marzo a Medesano, una donna di 50 anni è stata arrestata dai Carabinieri, con l’intervento anche di colleghi di Noceto, Sala Baganza e Collecchio. La donna ha dato fuoco al camper del suo compagno e ha aggredito i Carabinieri intervenuti, che sono riusciti a bloccarla e ad ammanettarla. L’episodio ha provocato un momento di grande tensione nella zona.

Dopo una lite telefonica la donna ha incendiato il veicolo e ha tentato di colpire i militari con una catena: arresto convalidato e trasferimento in carcere Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe incendiato il camper del compagno parcheggiato sotto casa, al termine di una lite telefonica. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando il coinvolgimento di altri familiari e abitazioni vicine. All’arrivo dei Carabinieri, la donna si era già allontanata e i militari hanno avviato una rapida attività di ricerca, rintracciandola a circa 500 metri dalla sua abitazione dopo circa mezz’ora. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

NAPOLI: Coltellata al nuovo compagno della ex, gelosia violenta cosa le manette ad un 50enne. Fermato dai CarabinieriSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Aggredisce la compagna poi i carabinieri: 50enne arrestato a Rivarolo CanaveseUn uomo di 50 anni di Cuorgnè ha aggredito i carabinieri intervenuti per sedare una lite in atto tra l’uomo e la sua compagna.

Una raccolta di contenuti su Dà fuoco al camper del compagno e....

Discussioni sull' argomento Auto e scooter a fuoco. Scovato il piromane. Aveva incendiato i mezzi da San Donato al centro; Auto camper 2026: i migliori modelli e i prezzi; Camper e senzatetto sul lungomare di Ostia spaccano il Pd Roma. Ora Gualtieri rischia di perdere il litorale; Tre incendi nella notte tra Cagliari e Quartu: auto e uno scooter in fiamme, intervento dei vigili del fuoco.

L'area bloccata dai carrelli per i rilievi dei Vigili del Fuoco. Il funzionario Cavanna: «Fiamme propagate velocemente per i materiali sintetici». Dipendenti ricollocate in altri punti vendita facebook

Terremoto sull'Etna, vigili del fuoco 'nessuna richiesta di intervento'. Protezione civile regionale, disposti accertamenti e verifiche #ANSA x.com