Cybersicurezza Portaluri Magnet Forensic | Ia acceleratore in indagini per cybercrime

Un esperto nel settore della sicurezza informatica ha dichiarato che l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento chiave nelle indagini sui crimini informatici, facilitando l’analisi delle prove digitali e consentendo di scoprire schemi criminali di crescente complessità. La tecnologia viene utilizzata per velocizzare i processi investigativi e identificare comportamenti sospetti in modo più efficiente.

(Adnkronos) – "L'intelligenza artificiale sta diventando un abilitatore fondamentale nelle indagini sul cybercrime, permettendo di accelerare l'analisi delle evidenze digitali e individuare pattern criminali sempre più complessi. La vera sfida oggi è integrare queste tecnologie in modo affidabile, scalabile e conforme ai quadri normativi, rafforzando al tempo stesso la cooperazione tra attori pubblici e privati". Con queste parole Luigi Portaluri, Director South Europe di Magnet Forensic, è intervenuto oggi a Roma alla conferenza internazionale Cybersec 2026, promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato.