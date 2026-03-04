Cybersicurezza Portaluri Magnet Forensic | Ia acceleratore in indagini per cybercrime

Da periodicodaily.com 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto nel settore della sicurezza informatica ha dichiarato che l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento chiave nelle indagini sui crimini informatici, facilitando l’analisi delle prove digitali e consentendo di scoprire schemi criminali di crescente complessità. La tecnologia viene utilizzata per velocizzare i processi investigativi e identificare comportamenti sospetti in modo più efficiente.

(Adnkronos) – "L’intelligenza artificiale sta diventando un abilitatore fondamentale nelle indagini sul cybercrime, permettendo di accelerare l’analisi delle evidenze digitali e individuare pattern criminali sempre più complessi. La vera sfida oggi è integrare queste tecnologie in modo affidabile, scalabile e conforme ai quadri normativi, rafforzando al tempo stesso la cooperazione tra attori pubblici e privati". Con queste parole Luigi Portaluri, Director South Europe di Magnet Forensic, è intervenuto oggi a Roma alla conferenza internazionale Cybersec 2026, promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Cybercrime: l’IA come contromisura? Fortinet vede spiraglio di vittoria contro attacchi e vulnerabilità italiane.Cybersecurity: Fortinet intravede una svolta, l’IA come nuova arma nella lotta al cybercrime Per la prima volta nella storia della cybersecurity, gli...

Leggi anche: Cybersicurezza, Fasano (Ermetix): "Ia diventa superficie di attacco"

Esplora notizie e video correlati all’argomento.