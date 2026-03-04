Nel settore della cybersicurezza, un rappresentante di Almaviva sottolinea la necessità di accelerare i processi di prevenzione. In un contesto in cui gli attori ostili agiscono con grande velocità e adattabilità, le risposte delle organizzazioni spesso si trovano a dover affrontare ostacoli legati a complessità amministrative e procedure lunghe. La sfida consiste nel trovare metodi più rapidi ed efficaci per contrastare le minacce informatiche.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Nel dominio cibernetico affrontiamo una sfida asimmetrica: gli attori ostili operano con implacabile rapidità e flessibilità, mentre le nostre risposte rischiano di essere rallentate da complessità organizzative e procedurali. È quindi essenziale rafforzare la sinergia tra istituzioni, industria e comunità tecnologica, accelerare i processi di prevenzione e risposta alla minaccia e promuovere una maggiore cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. Solo attraverso un approccio proattivo e multi dominio sarà possibile indirizzare una maggiore resilienza dell'ecosistema digitale, rendendolo più sicuro e maggiormente capace di affrontare le sfide emergenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cybersicurezza, Pisano (Almaviva): "Accelerare processi di prevenzione"

Il conto dei disastri in Italia e la giustizia: quei processi infiniti tra “imprevedibili fatalità” e prevenzione (che non c’è)Roma, 21 febbraio 2026 - Morti, risarcimenti, danni: è da brividi il conto dei disastri in Italia, dal Vajont a Rigopiano a Niscemi (quest’ultimo...

Leggi anche: Giornata mondiale dell'obesità: il Cnr pisano coinvolto nella guida per la prevenzione tra i giovani

Approfondimenti e contenuti su Cybersicurezza Pisano Almaviva....

Cybersicurezza, Pisano (Almaviva): Accelerare processi di prevenzioneRoma, 4 mar. (Adnkronos) - Nel dominio cibernetico affrontiamo una sfida asimmetrica: gli attori ostili operano con implacabile rapidità e flessibilità, mentre le nostre risposte rischiano di essere ... lanuovasardegna.it

Cybersicurezza: incentivi a metà fra burocrazia e spese escluseNon è solo una questione di quanti soldi ci sono in campo. Il punto vero, quando si parla di cybersicurezza delle Pmi italiane, è come quelle risorse sono progettate, rese accessibili, strutturate nel ... ilsole24ore.com