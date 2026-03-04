Cybersicurezza Palermo Fortinet | Perdite milionarie per 41% aziende

Secondo un rapporto di Fortinet, in Italia circa il 41% delle aziende ha subito perdite milionarie a causa di attacchi informatici. Nonostante gli investimenti in cybersicurezza siano in aumento, i danni economici causati dagli attacchi continuano a crescere. La situazione riguarda diverse imprese, che si trovano a fronteggiare costi elevati legati alla sicurezza digitale e alle conseguenze di eventuali violazioni.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Aumentano gli investimenti, ma cresce anche l'impatto economico degli attacchi. A livello globale, nell'ultimo anno i budget destinati alla sicurezza dei dati sono cresciuti nel 72% delle organizzazioni. Tuttavia, il 41% delle aziende ha comunque subito perdite milionarie a causa di incidenti cyber interni. In questo dato c'è un'incidenza importante del fattore umano, a ulteriore conferma della stretta relazione tra le violazioni e la carenza di conoscenze di sicurezza informatica nelle imprese". Lo ha spiegato oggi a Roma Massimo Palermo, VP & Country Manager Italy & Malta di Fortinet, alla Cybersec 2026, la conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

