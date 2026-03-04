Cybersicurezza Fasano Ermetix | Ia diventa superficie di attacco

L’esperto di cybersicurezza di Ermetix afferma che l’intelligenza artificiale sta diventando una nuova frontiera per gli attacchi informatici. In un’intervista, spiega che questa tecnologia non è più solo nelle mani dei criminali, ma si trasforma in una superficie di attacco potenzialmente più vulnerabile. La discussione si concentra sui rischi emergenti legati all’uso dell’IA nel contesto digitale attuale.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "L'intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento in mano ai cybercriminali. Sta diventando essa stessa parte della superficie d'attacco delle nostre organizzazioni. Il vero cambio di prospettiva è capire che l'intelligenza artificiale non è un semplice tool, ma un attore operativo inserito nei nostri sistemi: se un avversario riesce a orientarlo, non ha più bisogno di bucare un server perché può direttamente pilotare un processo". Sono le parole di Diego Fasano, Ceo di Ermetix, partecipando oggi a Roma alla Cybersec 2026, la conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, in collaborazione con la Polizia di Stato per discutere di ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

