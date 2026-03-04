Cybersecurity | 20 posti per esperti scadenza 9 aprile 2026

Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di un percorso formativo dedicato alla sicurezza informatica. Sono disponibili venti posti per candidati interessati a specializzarsi in un settore che riguarda la protezione dei sistemi digitali. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 9 aprile 2026. Il corso si rivolge a chi desidera approfondire le proprie competenze in un campo in continua evoluzione.

Le iscrizioni per la terza edizione del percorso formativo dedicato alla sicurezza informatica sono ufficialmente aperte, offrendo a venti candidati selezionati l’opportunità di specializzarsi in un settore cruciale. L’iniziativa, promossa dall’Accademia di Cybersicurezza Lazio, prevede una finestra temporale precisa per le candidature che si estende fino al 9 aprile 2026. Il progetto mira a formare professionisti capaci di gestire i rischi digitali e ripristinare sistemi compromessi, operando all’interno dei framework più avanzati del settore. Questa opportunità nasce da una collaborazione strategica tra l’ente organizzatore, l’agenzia nazionale per la cybersecurity e il fondo europeo PR LAZIO FSE+2021-2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cybersecurity, la Basilicata fa scuola: 40 posti per diventare professionisti del digitaleNel servizio, nell'ordine, le interviste agli studenti Fabio Latorre e Anna Palermo; alla direttrice delle risorse umane di Innovery by Neverhack, Silvia Masciulli; e a Luigi Montano, responsabile ... rainews.it

Cloud e cybersecurity: fino a 20.000 euro per PMI e autonomiPer i criteri di domanda e assegnazione bisognerà attendere un successivo provvedimento. Intanto sappiamo che le risorse stanziate ammontano a 150 milioni di euro. Inoltre, i servizi e i prodotti dei ... punto-informatico.it

L’81,5% delle aziende italiane investirà in cybersecurity nei prossimi 12 mesi datamanager.it/2026/03/l815-d… x.com

VOUCHER CLOUD & CYBERSECURITY 2026 Contributi a fondo perduto per sostenere PMI e lavoratori autonomi nell’acquisto di servizi e prodotti di cloud computing e cybersecurity, favorendo la transizione digitale e l’adozione di soluzioni tecnologiche a facebook