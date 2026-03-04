Cus Bergamo un modello di ginnastica per gli over 65 | Così traduciamo ricerca in benessere reale

Cus Bergamo promuove un programma di ginnastica dedicato agli over 65, puntando a trasformare la ricerca scientifica in benefici concreti per il benessere quotidiano. L'iniziativa si basa su attività fisiche pensate appositamente per questa fascia di età, con l’obiettivo di favorire la salute e migliorare la qualità della vita. La proposta coinvolge persone di tutte le provenienze, con un approccio accessibile e pratico.

Bergamo. Un messaggio semplice, ma potente: il movimento come mezzo per prendersi cura di sé. Nella mattina di martedì 3 marzo, lungo il percorso che in città porta da Palazzo Frizzoni al Centro Tutte le Età, a bordo di un bus Atb è stato presentato l’evento – dal titolo “Il movimento che cura” – dedicato alla Ginnastica Preventiva Adattata del Cus dell’ Università di Bergamo, modello rivolto agli over 65 con limitazioni di autonomia che propone l’attività fisica come strumento di prevenzione, benessere e socialità. L’appuntamento è in programma martedì 10 marzo dalle 17 alle 19 all’auditorium Lucio Parenzan dell’ Asst Papa Giovanni XXIII. “L’Università ha il dovere di produrre conoscenza, ma anche di metterla concretamente al servizio della comunità – dichiara Sergio Cavalieri, rettore di UniBg, raccontando da vicino il progetto -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

