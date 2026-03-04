Cuore Juve Rugani che disastri! Ma Chivu ha la sindrome dell' accerchiamento?

I bianconeri sono riusciti a rimontare la Roma, evitando una sconfitta certa, mentre il tecnico dell’Inter non ha ricevuto elogi per il lavoro svolto. Intanto, il difensore viola ha avuto un esordio molto difficile, in cui si sono evidenziati diversi errori. Rugani ha commesso diversi disastri in campo, mentre si discute se Chivu soffra della sindrome dell’accerchiamento.

Pensavamo che la Juve fosse stanca e avvilita, fiaccata nelle gambe e nella testa dall’eliminazione in Champions. Quella delusione contro il Galatasaray — partita straordinaria, tre gol recuperati nonostante l’inferiorità numerica, infine la beffa ai supplementari — pareva dovesse essere un grande vantaggio per la Roma nello scontro diretto. Una previsione diventata convinzione nel momento in cui la squadra di Gasperini è volata via, fino al 3-1. E adesso chi salva la Juve? La Juve si è salvata da sola, ritrovandosi quando era a un passo da una sconfitta che poteva essere decisiva nella corsa al quarto posto. Prima Boga, poi Gatti: un pareggio insperato, che tiene i bianconeri in posizione di lancio rispetto a chi occupa le posizioni da Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Temi più discussi: Roma-Juventus 3-3, le pagelle: Pisilli ha cuore, Boga entra bene, bocciato ancora David; Llorente: La Juve ha messo cuore e anima!. Poi bacchetta il rendimento dell'attacco bianconero e di David; La Juventus blinda McKennie: ufficiale il rinnovo fino al 2030, il comunicato.

McKennie colonna e cuore pulsante Juve: l'ultima scelta dei tifosi lo confermaIn una Juventus che sta cercando identità e continuità, alcuni nomi emergono più di altri per peso specifico e rendimento. Tra questi, McKennie si è ritagliato uno spazio sempre più centrale. L’americ ... tuttosport.com

Danilo cuore Juve, il retroscena McKennie: Mettitelo in testa. E i figli svelano tutto…Un ritorno che è andato oltre i novanta minuti, il risultato e il tempo. Danilo è rientrato allo Stadium e il cuore corre più veloce della memoria, tra applausi, silenzi e sguardi che raccontano ciò ... tuttosport.com

Il cuore della Juve è la più bella notizia per Luciano Spalletti. Ma la Roma di Gasperini, a prescindere da come andrà a finire la corsa Champions, ha dimostrato di essere la più forte tra le squadre che ambiscono a quell'obiettivo. E poi quel ragazzino in mezzo facebook

La #Juve è una squadra di cuore, non un top club. Ma con qualche aggiustatina in porta, sulla fascia sinistra, in attacco e con qualche innesto di esperienza tra i parametri zero (vedi Bernardo), allora può tornare ad essere competitiva anche da marzo in poi. x.com