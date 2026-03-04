Cuore ecco la corda tendinea che si trasforma in tessuto naturale
All’Università Cattolica del Sacro Cuore è stato eseguito un intervento innovativo: una corda tendinea bioingegnerizzata è stata impiantata con successo in un modello animale di grandi dimensioni. Si tratta di un passo avanti nella ricerca sulle tecniche di ricostruzione dei tessuti, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di trattamento in campo ortopedico. L’operazione rappresenta un primo risultato significativo in questo settore.
Intervento da primato all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove una corda tendinea bioingegnerizzata è stata impiantata con successo in un modello animale di grandi dimensioni. L’intervento – realizzato dalla professoressa Maria Grandinetti – potrebbe segnare una svolta per l’ingegneria del tessuto e il trattamento delle patologie della valvola mitrale. Il rigurgito mitralico – che colpisce 24 milioni di persone nel mondo – può essere causato dal deterioramento o dalla rottura delle corde tendinee, i ‘tiranti’ che garantiscono la chiusura della valvola mitrale. Oggi la sostituzione delle corde tendinee si basa soprattutto sull’uso di suture in politetrafluoroetilene espanso, soluzioni che, per la loro rigidità, possono indurre ischemia dei muscoli papillari o essere esposte a rottura o fibrosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Prima mondiale, impiantata corda tendinea bioingegnerizzata su modello di cuore animale(Adnkronos) – Una corda tendinea bioingegnerizzata è stata impiantata con successo per la prima volta al mondo in un modello animale di grandi...
Palermo protagonista nella cardiochirurgia mondiale: impiantata per la prima volta una corda tendinea bioingegnerizzataUna corda tendinea bioingegnerizzata è stata impiantata con successo per la prima volta al mondo in un modello animale di grandi dimensioni.
