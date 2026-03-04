L’Assessore ha presentato il nuovo Masterplan, sottolineando come il progetto si focalizzi sulla connessione e sulla strategia per lo sviluppo. Durante l’intervento, sono stati illustrati gli obiettivi principali e le linee guida del piano, che punta a migliorare le infrastrutture e a rafforzare le reti territoriali. La proposta sarà ora oggetto di ulteriori valutazioni e discussioni.

A Grottaminarda confronto tra Regione, Università e amministratori locali sul futuro della Valle Ufita.L’assessore Cuomo: "Connessione e strategia per trasformare gli investimenti in servizi concreti per i cittadini" La Regione sarà vicina ai Comuni e alle Comunità per far sì che questo sviluppo del territorio non sia un elenco di interventi programmati ma che sia un strategia in cui gli investimenti camminino di pari passo con i servizi alle persone». All’incontro, moderato dal Sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, in qualità di responsabile del Coordinamento Tecnico del Masterplan Valle Ufita, presenti anche i Consiglieri Regionali Vincenzo Alaia e Maurizio Petracca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cuomo rilancia il Masterplan: “Connessione e strategia per lo sviluppo”

Masterplan Valle Ufita, riparte il confronto: convegno con l’Assessore Regionale Cuomo a GrottaminardaMartedì 3 marzo, alle ore 17:00, nella Sala Consiliare "Sandro Pertini" di Grottaminarda, convegno con l'Assessore Regionale Vincenzo Cuomo, dal...

Il Premio Broglio rilancia lo spazio come leva di sviluppo e sicurezzaNel solco di una tradizione che intreccia memoria scientifica e visione strategica, il Premio Luigi Broglio è tornato alla Camera dei deputati come...