Crotone | 3 espulsioni un asilo e divieto Schengen

La Questura di Crotone ha concluso nelle ultime ore diverse operazioni di verifica sui cittadini stranieri presenti nella provincia. Durante i controlli sono state identificate tre persone che sono state espulse, è stato chiuso un asilo e sono state applicate restrizioni relative al divieto di ingresso nello spazio Schengen. Le operazioni fanno parte di un intervento coordinato per monitorare la presenza di stranieri sul territorio.

La Questura di Crotone ha completato nelle ultime ore una serie di operazioni mirate per verificare la regolarità dei cittadini stranieri presenti nella provincia. Un giovane colombiano di 26 anni è stato rimpatriato dopo aver rinunciato al ricorso contro il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto. L'attività dell'Ufficio Immigrazione non si è limitata a questo singolo caso, ma ha coinvolto anche altri due soggetti: un cittadino del Bangladesh di 28 anni e una donna brasiliana di 35 anni. Il primo ha richiesto protezione internazionale dopo la notifica del decreto, mentre la seconda ha accettato la partenza volontaria con divieto di rientro nell'area Schengen per tre anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

