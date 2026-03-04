Crosetto versione tour operator | meglio ministro che agente di viaggio

Il ministro Guido Crosetto ha recentemente commentato la sua posizione definendosi un

A chi storce il naso di fronte alle giustificazioni contraddittorie del ministro Guido Crosetto sulla sua presenza a Dubai – per giunta senza scorta – durante l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran (e chi l’avrebbe mai detto, aggiungo, che con quel fisico possente il ministro Crosetto fosse anche un così spericolato arrampicatore sugli specchi!); a chi nutre dubbi sull’adeguatezza di Guido Crosetto al ruolo che ricopre (e lui è quello bravo e preparato, figuratevi gli altri!) vista la cazzata fatta – ha ammesso lui stesso di aver sbagliato – e le toppe messe che sono peggio del buco; a chi ritiene dovrebbe dimettersi da Ministro della Difesa, faccio notare che poteva andare peggio: Crosetto poteva lavorare in un’agenzia di viaggi, e organizzare la vostra vacanza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

