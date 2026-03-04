Il ministro della Difesa ha scritto sul Corriere della Sera per chiarire cosa sia successo nei cinque giorni successivi alla diffusione della notizia del suo viaggio a Dubai. Ha affermato di non avere interessi nella città e ha spiegato che i rischi che affronta sono diversi da quelli percepiti. Crosetto ha sottolineato di aver vissuto una situazione complessa senza entrare nei dettagli delle motivazioni del viaggio.

Sulle colonne del Corriere della Sera, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha cercato di spiegare cosa sia realmente accaduto in questi cinque giorni, ovvero da quando è divenuta pubblica la notizia di un suo viaggio a Dubai. Il titolare del dicastero di via XX settembre è potuto tornare in Italia solo il 29 febbraio, grazie ad un volo di Stato inviato appositamente per lui e pagato di tasca sua. Da quasi una settimana, si rincorrono le teorie più disparate riguardanti i motivi per cui Crosetto e la sua famiglia si sono trovati improvvisamente bloccati a Dubai, sotto le bombe dell’Iran. Il fatto che il membro del governo Meloni si trovasse negli Emirati senza scorta ha lasciato emergere l’idea che fosse in viaggio per motivazioni lavorative private, quindi non relative al suo ruolo politico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crosetto sul viaggio a Dubai: ‘Non ho interessi lì, non avete idea dei rischi reali che viviamo’

Leggi anche: Crosetto: "Non ho interessi a Dubai. Meloni fredda con me? No, è una falsità totale"

Leggi anche: Crosetto liquida illazioni e veleni: «Con Meloni rapporti ottimi e non ho interessi a Dubai»

Una selezione di notizie su Crosetto sul viaggio a Dubai 'Non ho...

Temi più discussi: La versione di Crosetto sul suo viaggio a Dubai non sta in piedi; I misteri di Crosetto a Dubai: dall’impegno ad Abu Dhabi allo stato whatsapp pubblicato per errore; Crosetto sul viaggio a Dubai: Ero lì in ferie con i miei figli; Iran, Conte: da Crosetto varie versioni sul viaggio a Dubai.

Guido Crosetto: Non ho interessi a Dubai. Siamo sull’orlo del baratro e parliamo di un mio viaggio privato?Con Meloni i rapporti sono ottimi assicura il ministro della Difesa che dalla missione in Serbia torna a parlare dell'affaire Dubai: Non ... huffingtonpost.it

Crosetto: giallo sul viaggio a Dubai e figuraccia internazionale. Gelo con Meloni e servizi segretiCosa ci faceva realmente a Dubai il ministro della Difesa Guido Crosetto? Ciò che esce fuori è una brutta figura a livello internazionale. mam-e.it

Un rapido buongiorno solo per ricordarvi che Crosetto non ve lo meritate. x.com

Dice Giorgia Meloni: «Guido Crosetto in questi giorni non ha mai smesso di lavorare». La presidente del Consiglio chiude così il “caso” del ministro della Difesa rimasto, come tanti turisti italiani, intrappolato a Dubai proprio nelle ventiquattr’ore dell’attacco isra facebook