Crosetto liquida illazioni e veleni | Con Meloni rapporti ottimi e non ho interessi a Dubai

In un’intervista, il ministro ha dichiarato che i rapporti con la premier sono ottimali e ha negato ogni interesse legato a Dubai. Ha inoltre respinto le voci di tensioni tra i due, sottolineando la buona collaborazione nel governo e specificando di non avere legami con attività commerciali nella città degli Emirati. La sua presa di posizione mira a chiarire le recenti illazioni circolate sui media.

Nessuna freddezza da parte di Giorgia Meloni e nessun interesse a Dubai. In un colloquio con il Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido Crosetto torna a rispondere alle domande sulla sua presenza negli Emirati Arabi nelle ore dell’attacco all’Iran, smentendo quei retroscena e quelle illazioni su cui l’opposizione e certa parte della stampa si stanno esercitando. «È stato scritto che è stata fredda, ma è una falsità totale. L’ha sentita in tv? Ha detto che non ho mai smesso di lavorare», ha risposto Crosetto a Monica Guerzoni, che firma l’articolo e che gli chiedeva della presunta irritazione della premier. «Ci parlo in continuazione e i rapporti sono ottimi, nessuno può dire che fosse furibonda con me perché non lo era per nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

