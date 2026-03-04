Guido Crosetto afferma che non è vero che la presidente del Consiglio sia furibonda con lui. La sua presenza a Dubai durante l’attacco degli Stati Uniti in Iran ha suscitato polemiche nel dibattito politico. In un’intervista al Corriere, Crosetto cerca di spiegare la propria posizione e i dettagli riguardanti quella visita. La vicenda resta al centro delle discussioni pubbliche e politiche.

Il ministro della Difesa italiano: "Siamo sull'orlo della più grande crisi che il mondo abbia vissuto, e il tema da giorni è che io fossi a Dubai?" Guido Crosetto, al centro di una polemica politica dopo il caso della sua presenza a Dubai durante l'attacco Usa in Iran, in un colloquio con il Corriere prova a chiarire i contorni della vicenda. Rispetto ai rapporti con la premier Giorgia Meloni. "È stato scritto che è stata fredda, ma è una falsità totale", dice il ministro nell'intervista pubblicata stamane dal quotidiano di via Solferino. "L'ha sentita in tv? Ha detto che non ho mai smesso di lavorare", le parole del ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crosetto: "Falso che Meloni sia furibonda con me"

Crosetto: "Non ho interessi negli Emirati, una falsità che Meloni sia furibonda con me"Il ministro della Difesa italiano: "Siamo sull'orlo della più grande crisi che il mondo abbia vissuto, e il tema da giorni è che io fossi a Dubai?"...

Jessica Moretti: "È falso che io sia scappata con la cassa sotto al braccio"In una lettera indirizzata ai propri dipendenti i proprietari del bar Le Constellation esprimono la loro amarezza nei confronti dei media:...

Una raccolta di contenuti su Crosetto Falso che Meloni sia furibonda...

Temi più discussi: Meloni e l'Iran: L'obiettivo è che la crisi non dilaghi. Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro; Meloni: Terrorismo in Italia? Mai abbassare la guardia. E su Crosetto dice: Non ha mai smesso di fare il suo lavoro; Iran, Meloni rompe il silenzio su Crosetto a Dubai: Non ha mai smesso di fare il suo lavoro; Iran, Meloni: sul terrorismo intelligence mobilitata. Attacco Usa-Israele senza coinvolgere partner Ue.

Crosetto: Non ho interessi negli Emirati, una falsità che Meloni sia furibonda con meIl ministro della Difesa italiano: Siamo sull'orlo della più grande crisi che il mondo abbia vissuto, e il tema da giorni è che io fossi a Dubai? ... msn.com

Iran, Conte a La7: Governo Meloni servo sciocco degli Usa. Crosetto? Turista inconsapevole a Dubai, sua audizione allucinanteSe fai il servo sciocco degli Usa, loro non ti rispettano. Tajani girava col cappellino rosso al Board of peace e stava seduto in ultima fila. L'Italia non doveva andarci, quel progetto è un affare p ... ilfattoquotidiano.it

Dice Giorgia Meloni: «Guido Crosetto in questi giorni non ha mai smesso di lavorare». La presidente del Consiglio chiude così il “caso” del ministro della Difesa rimasto, come tanti turisti italiani, intrappolato a Dubai proprio nelle ventiquattr’ore dell’attacco isra facebook

Meloni oltre l'Iran: i tarli economici e le scorie del caso Crosetto. Mantovano blinda Caravelli all'Aise - di @carusocarmelo x.com