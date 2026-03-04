Crosetto a Dubai | cortocircuito tra Farnesina Palazzo Chigi e Servizi?

Il ministro della Difesa ha visitato Dubai nei giorni scorsi, suscitando alcune domande sul suo viaggio. Nei giorni precedenti, un sito di informazione ha chiesto chiarimenti sulla visita, rivolgendo domande specifiche sulla presenza di rappresentanti del governo e sui rapporti con i servizi di intelligence. La visita ha attirato l’attenzione su possibili tensioni tra gli uffici di governo e le agenzie di sicurezza.

Le versioni date dal ministro della Difesa non chiariscono la natura del viaggio negli Emirati. Dalla catena di comando alla valutazione del rischio. Nei giorni scorsi Lettera43 ha posto una serie di domande sul viaggio negli Emirati Arabi Uniti del ministro della Difesa Guido Crosetto. Le spiegazioni fornite nelle ultime ore hanno chiarito alcuni passaggi, ma ne hanno aperti altri: soprattutto sul piano dei protocolli istituzionali, del coordinamento tra apparati dello Stato e della natura reale della trasferta. La vicenda di Dubai non è una polemica estiva finita male. Non è un errore di comunicazione. Non è nemmeno soltanto un problema di opportunità politica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crosetto a Dubai: cortocircuito tra Farnesina, Palazzo Chigi e Servizi? Italiani a Dubai, madre di una studentessa "arrabbiata nera, Crosetto rientrato ma Farnesina non mi contatta"Studenti italiani bloccati a Dubai dopo lo stop ai voli: la madre di una 17enne si dice “arrabbiata nera” e denuncia notti nei bunker, detriti caduti... Iran, psicosi allarme bomba tra Palazzo Chigi e sede FdIQuattro allarmi bomba oggi a Roma, potenzialmente legati agli attacchi in Iran, rivelatosi infondati. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palazzo Chigi Discussioni sull' argomento pagina 31 - Italia Informa; Uno degli italiani residenti a Dubai parla dei missili sulla città sentiti boati nessuno se l' aspettava. Crosetto sul viaggio a Dubai: Ho messo insieme un impegno istituzionale con uno familiareNon si placano le polemiche per il viaggio del ministro a Dubai. Il sottosegretario sarebbe stato informato della partenza ... lastampa.it C'è qualcosa che non torna nel viaggio di Guido Crosetto a DubaiRicostruzioni parziali e sovrapposte, la confusione sull'informazione ai vertici e il gelo di Meloni: le tappe e i nodi di un affaire in piena crisi geopolitica ... today.it Gaeta, attesa per domani mercoledì 4 marzo A Palazzo Chigi la Proclamazione della Capitale del Mare 2026 Gaeta, 3 marzo 2026 – Arriva l’ora più attesa ed al contempo emozionante per Gaeta, candidata al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026.Mercoledì facebook Medio Oriente, vertici a Palazzo Chigi con Meloni e ministri. Le opposizioni: “La premier venga in Parlamento” di @aciapparoni x.com