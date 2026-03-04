Cristina D’Avena arriva a Foiano concerto al Valdichiana Village | ecco le sigle dei cartoni

Il 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano si terrà un concerto con Cristina D’Avena, che si esibirà cantando le sigle dei cartoni animati più celebri degli anni Ottanta e successivi. L’evento è previsto per una domenica e vedrà la cantante protagonista di una performance dedicata ai fan di tutte le età. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni che hanno accompagnato l’infanzia di molti.

Arezzo, 4 marzo 2026 – In arrivo un concerto per tornare bambini quello in programma domenica 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano dove sarà ospite Cristina d’Avena pronta a intonare le sigle dei più famosi cartoni animati anni Ottanta e non solo. A quarant’anni di distanza sarà possibile continuare a cantare a squarciagola le sigle di cartoni indimenticati come Mila e Shiro, Occhi di Gatto e molte altre. L’appuntamento sarà con Cristina d’Avena in concerto domenica 15 marzo, nella Piazza Maggiore del Valdichiana outlet village di Foiano della Chiana, pronta ad accendersi con le sigle che hanno fatto la storia. Un pomeriggio per... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cristina D’Avena arriva a Foiano, concerto al Valdichiana Village: ecco le sigle dei cartoni Cristina D’Avena arriva a Foiano. Concerto al Valdichiana Village. Le sigle dei cartoni protagonisteUn concerto per tornare bambini quello in programma domenica 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano dove sarà ospite Cristina d’Avena... Cristina D’Avena al “Carnevale di San Valentino“. Una festa tra le sigle più amte dei cartoni animatiCristina D’Avena è la star del “Carnevale di San Valentino“, la grande manifestazione in programma oggi pomeriggio al PalaTerni, organizzata da Terni... Tutto quello che riguarda Valdichiana Village Argomenti discussi: Cristina D’Avena arriva a Foiano. Concerto al Valdichiana Village. Le sigle dei cartoni protagoniste; Cristina D’Avena arriva a Foiano Concerto al Valdichiana Village Le sigle dei cartoni protagoniste. Cristina D’Avena arriva a Foiano. Concerto al Valdichiana Village. Le sigle dei cartoni protagonisteAppuntamento domenica 15 marzo al centro dello shopping con la cantante-cult degli anni ’80 Kiss me Licia, I Puffi e Occhi di gatto, le sue canzoni più amate dai bambini di ieri e di oggi. msn.com