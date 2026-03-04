Cricket la Nuova Zelanda supera il Sudafrica ed è la prima finalista dei Mondiali T20

La prima semifinale dei Mondiali 2026 di cricket T20 si è conclusa con la vittoria della Nuova Zelanda sul Sudafrica. La partita si è giocata in India e Sri Lanka, e la squadra neozelandese ha raggiunto 173 punti senza perdere nessun wicket. Il Sudafrica ha tentato di rispondere, ma non è riuscito a recuperare il distacco. Con questa vittoria, la Nuova Zelanda si è qualificata come prima finalista del torneo.

La prima semifinale dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, sorride alla Nuova Zelanda, che grazie ad una prestazione maiuscola supera nettamente il Sudafrica con il punteggio di 1731 (12.5)-1698 (20.0), imponendosi per 9 wickets. Gli oceanici attendono in finale la vincente di India-Inghilterra, in programma domani. La Nuova Zelanda vince il sorteggio e sceglie di lanciare: l'innings d'attacco del Sudafrica va a completamento, dato che cadono 8 wickets, ma il run rate non è particolarmente elevato, di 8.45, così al termine dei 20 overs previsti gli africani chiudono a quota 169 runs. La risposta della Nuova Zelanda, però, è da antologia, anche considerando l'importanza della partita odierna: il run rate degli oceanici è di 13.