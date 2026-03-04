L’aumento delle tensioni nel Golfo Persico e nelle zone vicine ha portato a un incremento dei livelli di allerta in Italia. Le autorità monitorano attentamente la situazione mentre cresce la paura di attacchi di basso costo, considerati una possibile minaccia. La situazione si fa più preoccupante con l’intensificarsi delle attività militari e delle tensioni nella regione.

Sarà lunga Quattro allarmi bomba a Roma. Scenario cambiato da quando i pasdaran sono stati inseriti nella lista dei terroristi Sarà lunga Quattro allarmi bomba a Roma. Scenario cambiato da quando i pasdaran sono stati inseriti nella lista dei terroristi L’escalation militare nel golfo persico e nelle aree circostanti fa crescere il livelli d’allerta in Italia. E anche la paranoia. Ieri, nel giro di poche ore, a Roma sono stati diramati quattro allarmi bomba, tutti infondati ma ugualmente capaci di paralizzare città per decine di minuti ogni volta. Il primo, in mattinata, è stato lanciato dalla polizia locale che, nei pressi dell’Altare della patria (uno dei «luoghi sensibili» della Capitale), aveva notato un bagaglio abbandonato e ha segnalato la cosa agli apparati di sicurezza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Crescono l’allerta e la paranoia. Il timore degli attacchi «low cost»

Ritocchi low cost: un azzardo per la saluteNegli ultimi anni la chirurgia estetica low cost è diventata una tendenza sempre più diffusa, spinta dalla promessa di risultati rapidi a prezzi...

Matrimonio low cost, strategie pratiche per tagliare la spesa totaleIl matrimonio è un progetto che emoziona e spaventa allo stesso tempo, perché il conto finale può sorprendere.

Aggiornamenti e notizie su Crescono l'allerta e la paranoia Il...

Temi più discussi: Crescono l’allerta e la paranoia. Il timore degli attacchi low cost; Influenza in calo? Sì, ma a marzo e aprile un altro virus è in arrivo; Aviano, dentro alla Base Usaf tra vigilanza e routine per l'allerta in Medio Oriente; L'Ue avvisa l'Iran: 'Basta attacchi nel Golfo'. Allerta rappresaglie.

Guerra Iran, quali rischi per l'Italia? Perché Roma alza l’allertaAnalisi sui rischi per l’Italia dopo l’escalation di guerra in Iran: allerta sicurezza, consigli per cittadini e scenari regionali con possibili impatti ... notizie.it

«Marea in aumento e rischio acqua alta»: scatta l’allerta in FVG. Il bollettino e le previsioniStato di allerta: giallo per fenomeno di acqua alta in FVG-C; le altre sottozone (FVG-A, FVG-B, FVG-D) risultano senza criticità idrauliche o idrogeologiche nello stesso periodo. Fenomeno atteso: ... nordest24.it

Le favole non crescono da sole. Non spuntano tra le pagine come fiori dimenticati. Crescono quando qualcuno si prende il tempo. Quando una sedia viene avvicinata. Quando un bambino alza lo sguardo e un adulto decide di restare. Grazie a @airbank.it per - facebook.com facebook

Crescono gli iscritti alla #Cisl: + 42.000 tesserati tra i lavoratori attivi. #DanielaFumarola: «Questo risultato non è un punto d’arrivo, ma un mandato a costruire un sindacato sempre più forte, libero, concreto, determinato». #tesseramento #sindacato #lavoro Le x.com