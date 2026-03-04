Creduto morto nelle esplosioni ora è il nuovo leader | Mojtaba Khamenei il figlio fantasma che ora guida l’Iran

Dopo il presunto decesso dell’ayatollah Ali Khamenei in un raid statunitense e israeliano, l’Iran ha annunciato il nuovo leader: Mojtaba Khamenei, figlio dell’ormai defunto guida. La nomina avviene pochi giorni dopo l’attacco, lasciando il paese senza un caposaldo ufficiale. Mojtaba, noto come un “figlio fantasma”, assume ora il ruolo di guida suprema senza che siano stati resi pubblici dettagli sul processo decisionale.

A pochi giorni dall’ uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei nel raid congiunto condotto da Stati Uniti e Israele, l’Iran ha già una nuova Guida Suprema. Si tratta di Mojtaba Khamenei, 56 anni, secondogenito del defunto leader, scelto dall’Assemblea degli Esperti in circostanze straordinarie, e non senza polemiche. La notizia è stata diffusa dal canale di opposizione Iran International, che cita fonti interne al paese. La votazione si è tenuta in modalità virtuale: la sede designata di Qom era stata colpita da un raid israelo-americano nelle ore precedenti. Nessuna vittima, ma abbastanza tensione da costringere gli 88 alti religiosi dell’assemblea a raccogliersi online pur di non rinviare una decisione che il paese, e i Pasdaran, non potevano attendere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

