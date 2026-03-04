Creattiva torna in Fiera Donne in primo piano

Creattiva torna a Bergamo dal 5 all’8 marzo alla Fiera, portando con sé esposizioni e laboratori dedicati alle arti manuali. In questa edizione, particolare attenzione sarà rivolta alle donne, che avranno un ruolo di primo piano nel programma. Oltre alle attività creative, la manifestazione ospiterà uno spazio dedicato al confronto sui temi della salute personale.

BERGAMO Non solo divertimento. Anche quest'anno Creattiva, la celebre kermesse dedicata alle arti manuali, in programma dal 5 all'8 marzo alla Fiera di Bergamo, ospiterà uno spazio di confronto sui temi della salute personale. In particolare verrà affrontato un tema drammaticamente attuale: la violenza sulle donne che sono il 95% dei visitatori di Creattiva. Nella galleria centrale ci sarà un punto di contatto per affrontare l'argomento che ha rilevanza per la salute delle persone, delle famiglie e della comunità stessa, e per far conoscere la rete di servizi che l'Asst Papa Giovanni XXIII mette a disposizione per la sensibilizzazione e il contrasto alla violenza.