Costa Masnaga auto va improvvisamente a fuoco | salvi il guidatore e il passeggero

Costa Masnaga (Lecco), 4 marzo 2026 – Il motore che perde giri, l'auto che sobbalza, poi il fumo e le fiamme. Nel pomeriggio di oggi una Ford ha preso fuoco. È successo a Costa Masnaga. Il guidatore è riuscito ad accostare, parcheggiare e scappare fuori dalla macchina in fiamme appena prima che divampasse l'incendio. A bordo c'era pure un passeggero, anche lui riuscito ad abbandonare il veicolo in tempo. Il rogo è divampato probabilmente per un guasto meccanic o. È accaduto tutto in pochi secondi. Le fiamme hanno la parte anteriore del mezzo e poi si sono propagare anche all'interno dell'abitacolo. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio: Hanno spento l'incendio e limitato i danni, ma l' auto è comunque da rottamare.