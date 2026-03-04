Dopo dieci anni e numerosi singoli e collaborazioni, Bruno Mars ha pubblicato il suo nuovo album intitolato «The Romantic» con Warner. L’album contiene nove brani e si distingue per un sound che mescola elementi di soul e ballate latino. La pubblicazione rappresenta il ritorno dell’artista nel mondo discografico con un progetto completo. La notizia è stata resa nota attraverso diverse piattaforme di informazione musicale.

Dieci anni, molti singoli e featuring dopo, Bruno Mars torna a produrre un intero album. The Romantic (Warner) è una raccolta di nove canzoni questa volta molto più vicine al mood che caratterizava la collaborazione con Anderson.Paak. Ballad ma con evidente retrogusto latino e marcati riferimenti al soul dei sessanta e settanta, con armonizzazioni vocali ispirate alla scuola di Drifters. Niente di sconvolgente ma tanto mestiere e un uso pieno di strumentazione acustica (archi, fiati, percussioni) e meno suoni sintetizzati. E questo è decisamente un bene. Speciale referendum. Giudici e accusatori: a cosa serve e a chi serve la divisione in due della magistratura. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Così ti incanto», tra soul e ballate latin

