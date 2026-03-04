I giallorossi di Aquilani affrontano la prossima partita senza Cissé e Di Francesco, entrambi indisponibili. In campo, la formazione carrarense si presenta con un 3-5-2: Bleve tra i pali, difesa composta da Calabrese, Illanes e Imperiale, a centrocampo Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa e Rouhi, con Finotto e Abiuso in attacco.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Parlanti, Zuelli,, Hasa, Rouhi; Finotto, Abiuso. A disp. Fiorillo, Garofani, Ruggeri, Oliana, Melegoni, Lordkipanidze, Belloni, Distefano, Rubino, Torregrossa, Sekulov. All. Calabro. CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Liberali, Iemmello; Pittarello. A disp. Marietta, Frosinini, Jack, Esteves, Bashi, Verreggia, Alesi, Rispoli, Buglio, Koffi Pompetti, Nuamah. All. Aquilani. Arbitro: Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Capaldo di Napoli e Santarossa di Pordenone. Quarto ufficiale: Dini di Città di Castello. Var: Meraviglia di Pistoia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Così in campo. I giallorossi di Aquilani dovranno rinunciare a Cissé e Di Francesco

