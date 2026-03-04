Lunedì sera, il programma “Otto e mezzo” condotto da Lilli Gruber su La7 ha raggiunto un ascolto di 9,9 per cento di share, sfiorando il dieci. La puntata trattava di una guerra di portata quasi mondiale e ha riscosso un buon riscontro di pubblico per il canale. La trasmissione, considerata modello politicizzato e con un’offerta più ristretta, ha superato la più tradizionale programmazione della Rai.

Gasparri difende la riforma della Rai (che non piace al governo). Intervista Lunedì sera “Otto e mezzo” di Lilli Gruber ha sfiorato il dieci per cento di share (9,9). Si parlava di guerra quasi mondiale, ma in ogni caso un bel botto di ascolti per La7. Non una novità, piuttosto una conferma per l’emittente che Urbano Cairo ha blindato da tempo sul modello del talk politico d’attualità, fidelizzando il proprio pubblico – un pubblico speculare e opposto al retequattrismo e soprattutto al pubblico ipotetico, o forse inesistente, di TeleMeloni. Una scelta editoriale che funziona. A gennaio La7 è stata la terza rete più vista in prime time, fascia magica dei suoi talk, media del 6,1 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Così il modello politicizzato e blindato di La7 ha battuto l’evanescente non modello Rai

