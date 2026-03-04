Cos’è successo nella quarta giornata di guerra

Nella quarta giornata di conflitto, i bombardamenti sono proseguiti in diverse aree del Medio Oriente, coinvolgendo vari obiettivi militari e civili. Le operazioni si sono intensificate, causando danni e aumentando la tensione tra le fazioni coinvolte. Le forze armate hanno condotto attacchi in più località, mentre le autorità locali hanno dichiarato emergenze in alcune zone colpite.

Il quarto giorno della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è stato quello in cui si sono iniziate ad avvertire con maggiore chiarezza le conseguenze negative per l’economia mondiale. Il Post ha seguito gli aggiornamenti con questo liveblog. Gli effetti negativi si devono soprattutto ai problemi al traffico marittimo intorno allo stretto di Hormuz, nel mar Arabico e di cui l’Iran controlla una sponda. Dallo stretto passano le esportazioni di petrolio (un quinto di quello venduto al mondo) e gas liquefatto dei paesi del Golfo. Dall’inizio della guerra il traffico nella zona si è quasi azzerato a causa dei problemi di sicurezza, e lunedì l’Iran ha minacciato di colpire le navi che attraversano lo stretto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

