Una testa di toro è stata collocata sul Duomo di Firenze, attirando l’attenzione di passanti e visitatori. La scultura è stata avvistata nei giorni recenti sulla facciata della cattedrale, senza che siano ancora note le ragioni ufficiali dell’installazione. La testa di toro si trova in una posizione visibile e rappresenta un elemento insolito rispetto alle decorazioni tradizionali dell’edificio.

Firenze, 4 marzo 2026 – Era l’inizio di marzo del 1436, la costruzione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze era terminata, sarebbe stata consacrata il 25 marzo 1436 da Papa Eugenio IV, nel giorno del Capodanno Fiorentino. Ma a un certo punto spuntò la testa di un toro, che non è mai stata rimossa, anche se spesso sfugge agli occhi dei turisti. I monumenti di Piazza Duomo nascondono molti dettagli spesso invisibili ad una prima occhiata. Un esempio è rappresentato proprio dal doccione marmoreo raffigurante una grossa testa di bue, con tanto di corna, che è possibile scorgere guardando in alto sul fianco sinistro del Duomo fra Via Ricasoli e Via dei Servi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cosa ci fa la testa di un toro sul Duomo di Firenze?

Leggi anche: La truffa sul Duomo di Firenze, ecco come i pm di Brescia hanno scoperchiato la rete che ha incassato 30 milioni in 6 mesi

Ranieri sul ritorno di Totti alla Roma: “I Friedkin ci stanno pensando”. Cosa fa oggi l’ex capitanoPer la prima volta Ranieri ha parlato del possibile ritorno alla Roma di Totti: dialoghi aperti da tempo con i Friedkin che stanno studiando un ruolo...

Approfondimenti e contenuti su Duomo di Firenze

Temi più discussi: A Firenze lavori in corso nei monumenti di Piazza del Duomo; Firenze, il campanile di Giotto si rifà il look; L’Opera di Santa Maria del Fiore investe oltre 60 milioni di euro nel restauro di monumenti e immobili nel cuore storico di Firenze; Firenze, partecipa a protesta sindacale: arriva la segnalazione ai servizi sociali.

Cosa è l'Opera del Duomo di Firenze: la storia, il museo, i restauri e gli scalpellini di una della «fabbricerie» più antiche d’ItaliaÈ una delle fabbricerie più antiche d’Italia, nata assieme alla cattedrale e ancora attiva ogni giorno nella manutenzione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del Duomo di Firenze, ma anche ... corrierefiorentino.corriere.it

Per la prima volta il campanile di Giotto a Firenze sarà completamente restauratoI lavori dureranno almeno quattro anni, ma nel frattempo il monumento resterà visitabile e in parte anche visibile ... ilpost.it

Sai chi indossa gli orecchini nella facciata del Duomo di Firenze Proprio lei. Sara! Sì, la moglie di Abramo. La donna che a novant’anni partorì Isacco, quando ogni speranza sembrava ormai spenta. Un miracolo scolpito nella pietra. L’opera di Adriano Cecio facebook