Corsi Indire Università secondo ciclo | info requisiti e non solo QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Mercoledì 4 marzo alle 15 | 30

Il 4 marzo alle 15:30 si terrà un evento live con Cozzetto di Anief, dedicato ai corsi Indire e alle università del secondo ciclo. Verranno forniti dettagli sui nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno, che si affiancano al TFA, con oltre 20mila posti disponibili, di cui 19mila riservati ai triennalisti e 3mila a chi possiede un titolo estero.

Nuovo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno paralleli al TFA. Sono oltre 20mila i posti disponibili: 19mila per articolo 6 (i triennalisti), 3mila, invece, per quelli con titolo estero. L'articolo Corsi IndireUniversità, secondo ciclo: info, requisiti e non solo. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì 4 marzo alle 15:30. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno e Corsi Indire, novità su criteri e requisiti: le ultime notizie. SPECIALE con Cozzetto (Anief) LIVE alle 19:30Si è svolto, nel pomeriggio, il confronto avente ad oggetto l’attivazione dei prossimi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno...

Corsi Indire/Università, secondo ciclo: info, requisiti e non solo

