Cordoglio per la studentessa | Ciao Emma ora vola in alto

CASTEL DEL PIANO Un’ondata di affetto, dalla Spagna all’Italia, per Emma Carratelli, la studentessa universitaria morta in Erasmus per una crisi cardiaca: la 23enne, originaria di Castel del Piano ma che da qualche anno studiava all’ Università Federico II di Napoli, prima di partire per la Spagna nell’ambito del progetto Erasmus. Studiava Medicina Veterinaria e frequentava il quarto anno: era una ragazza solare e amatissima da tutti – come hanno sottolineato i suoi amici e conoscenti – nei centinaia di messaggi arrivati sui social, l’Ateneo federiciano ha espresso immediatamente il proprio cordoglio per la sua tragica scomparsa. Profondo il cordoglio espresso anche dall’ Università di Cordoba, l’ateneo che la ragazza maremmana stava frequentando proprio poco prima di morire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

