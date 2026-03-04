Coppola sollecita confronto sui programmi | Troppe riunioni notturne ma nessuna idea di città

Il candidato alla guida di GALLIPOLI ha criticato le frequenti riunioni notturne, affermando che ci sono molte aspirazioni personali ma poche idee concrete per lo sviluppo della città. Ha sottolineato la mancanza di programmi chiari e di una strategia condivisa per far crescere il territorio. La sua richiesta è di un confronto aperto e trasparente sui progetti e le proposte future.

GALLIPOLI - Troppe aspirazioni personalistiche e manovre notturne, e pochi contenuti e programmi per orientare una seria rotta amministrativa per garantire una crescita reale e consapevole della città e del territorio. Coppola, figura sulla quale le forze politiche del centrodestra tradizionale, esclusa la Lega, sarebbero concordi ad avviare un progetto comune e a convergere, ritenendolo il candidato giusto e più organico all'area politica di riferimento, è al momento legato al ticket con il già capogruppo dell'opposizione uscente, Flavio Fasano. Nessun dualismo, e solo uno dei due, secondo quanto dichiarato nella riunione della scorsa settimana, che sarà scelto come candidato da quell'area, sarà alla guida della coalizione civica e del centrodestra, portandosi al fianco l'altro esponente.