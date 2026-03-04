Coppa Italia | la Lazio scappa due volte con Dele e Dia l' Atalanta la riprende con Pasalic e Musah

Nella partita di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, la squadra di casa segna due volte con Dele e Dia, mentre l’Atalanta risponde prima con Pasalic e poi con Musah, arrivando al pareggio nel secondo tempo. La Lazio schiera un 4-3-3 con Provedel tra i pali e Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa. La gara termina 2-2.

Lazio-Atalanta 2-2 Marcatori: 2’ st Dele-Bashiru, 6’ st Pasalic, 42’ st Dia, 45’ st Musah. Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 6.5; Dele-Bashiru 7, Cataldi 5.5, Taylor 6 (38' st Belahyane sv); Isaksen 6 (19' st Cancellieri 5.5), Maldini 6 (31' st Dia 6.5), Zaccagni 5.5 (31' st Noslin 6). In panchina: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Pedro, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari. All. Sarri 6. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 6 (19' st Kossounou 6), Hien 6, Kolasinac 5.5 (30' st Ahanor 6); Zappacosta 6.5, De Roon 5 (19' st Musah 7), Pasalic 5.5, Bernasconi 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Lazio-Atalanta 2-2: Dele-Bashiru e Dia illudono Sarri, Musah pareggia al novantesimo l'andata della semifinale di Coppa ItaliaIn un Olimpico deserto finisce col segno X il primo round fra biancocelesti e nerazzurri.

