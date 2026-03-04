Coppa Italia | la Lazio scappa due volte con Dele e Dia l' Atalanta la riprende con Pasalic e Musah

Nella partita di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, la squadra di casa segna due volte con Dele e Dia, mentre l’Atalanta risponde prima con Pasalic e poi con Musah, arrivando al pareggio nel secondo tempo. La Lazio schiera un 4-3-3 con Provedel tra i pali e Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa. La gara termina 2-2.