Coppa Italia | la Lazio scappa due volte con Dele e Dia l' Atalanta la riprende con Pasalic e Musah
Nella partita di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, la squadra di casa segna due volte con Dele e Dia, mentre l’Atalanta risponde prima con Pasalic e poi con Musah, arrivando al pareggio nel secondo tempo. La Lazio schiera un 4-3-3 con Provedel tra i pali e Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa. La gara termina 2-2.
Lazio-Atalanta 2-2 Marcatori: 2’ st Dele-Bashiru, 6’ st Pasalic, 42’ st Dia, 45’ st Musah. Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 6.5; Dele-Bashiru 7, Cataldi 5.5, Taylor 6 (38' st Belahyane sv); Isaksen 6 (19' st Cancellieri 5.5), Maldini 6 (31' st Dia 6.5), Zaccagni 5.5 (31' st Noslin 6). In panchina: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Pedro, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari. All. Sarri 6. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 6 (19' st Kossounou 6), Hien 6, Kolasinac 5.5 (30' st Ahanor 6); Zappacosta 6.5, De Roon 5 (19' st Musah 7), Pasalic 5.5, Bernasconi 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Lazio-Atalanta 2-2: Dele-Bashiru e Dia illudono Sarri, Musah pareggia al novantesimo l'andata della semifinale di Coppa ItaliaIn un Olimpico deserto finisce col segno X il primo round fra biancocelesti e nerazzurri.
Leggi anche: Pasalic e Musah, l’Atalanta riaggancia due volte la Lazio: il primo round all’Olimpico finisce pari
Atalanta-Lazio 0-0 #atalanta #sslazio #seriea #calcio
Approfondimenti e contenuti su Coppa Italia.
Temi più discussi: Coppa Italia: Lazio-Atalanta 2-2 nell'andata della seconda semifinale FOTO; Dove vedere Lazio-Atalanta, andata della semifinale di Coppa Italia; Coppa Italia: gol e spettacolo, Lazio-Atalanta finisce 2-2; Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia.
Dele Bashiru e Dia illudono ma l'Atalanta riprende sempre la Lazio: si deciderà tutto al ritorno in Coppa ItaliaLazio in avanti. Carnesecchi prende il pallone sulla linea di fondo. I biancocelesti chiedono un angolo che però non è concesso. Il quarto uomo, Sacchi, ha dichiarato alla panchina della Lazio E' ... corrieredellosport.it
Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2: Dia illude Sarri, Musah agguanta il pari allo scadereL'attaccante porta i biancocelesti avanti a un passo dal novantesimo, ma il gol del centrocampista nerazzurro rimette tutto in equilibrio. Ad aprile la sfida di ritorno ... adnkronos.com
La Lazio prova la fuga, ma l'Atalanta reagisce sempre! La semifinale di andata di Coppa Italia termina 2-2: si deciderà tutto a Bergamo - facebook.com facebook
#Lazio 1-1 #Atalanta : Mario Pasalic! #LazioAtalanta #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com