Controlli nelle zone rosse | due arresti per spaccio a Campo di Marte

Nelle zone considerate a rischio sono stati portati a termine controlli nelle ultime settimane, con due persone arrestate a Campo di Marte per spaccio di droga. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell'ordine, che hanno sequestrato sostanze stupefacenti e fermato i sospetti. Le autorità hanno comunicato i dettagli delle operazioni svolte in questa zona della città.

Due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti sono stati effettuati nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato di Arezzo nell'ambito dei servizi di controllo del territorio svolti nelle cosiddette "zone rosse", in particolare nelle aree del centro cittadino considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza. Gli interventi sono stati eseguiti dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo nell'area di Campo di Marte, nei pressi della stazione ferroviaria. Nell'arco di due giorni, in due distinte operazioni, sono stati arrestati in flagranza di reato due cittadini stranieri di origine nigeriana, trovati in possesso di droga e denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio.