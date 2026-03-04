Controlli incrociati dell' Agenzia delle entrate sui conti correnti e le carte ricaricabili

Nel 2025 l'Agenzia delle entrate ha effettuato controlli incrociati su 17 milioni di conti correnti e carte ricaricabili, analizzando le posizioni fiscali di contribuenti e imprese. Sono stati individuati circa 200mila evasori totali, di cui il 57% non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi, mentre il restante 43% aveva presentato dichiarazioni. Le verifiche hanno coinvolto sia contribuenti con redditi dichiarati sia soggetti senza dichiarazioni.

Boom di controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate. Nel 2025 l'ente pubblico ha analizzato ben 17 milioni di posizioni fiscali, scovando 200mila evasori totali tra imprese e contribuenti: il 57% (116mila) non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi, mentre il 43% (86mila) era addirittura sconosciuto al Fisco. Al centro di questo sistema ci sono i controlli eseguiti ogni anno dagli uffici dell'Agenzia. Negli ultimi tempi le operazioni di verifica si sono fatte più efficaci, perché il Fisco italiano ha la possibilità di procedere in tempo reale ad accertamenti incrociati tra tutto quello che fa capo a un contribuente, dai conti correnti alle carte ricaricabili.