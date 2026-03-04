Contratto elettrico attivato con documenti falsi | nei guai un 30enne

Un uomo di 30 anni residente nel serinese è stato denunciato dai Carabinieri di Volturara Irpina per aver attivato un contratto elettrico utilizzando documenti falsi. L’indagine ha portato al riconoscimento delle sue responsabilità per sostituzione di persona e utilizzo di documenti falsificati. La vicenda riguarda il suo coinvolgimento diretto in questi reati, che sono stati formalmente contestati dalle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del serinese, ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona e utilizzo di documento di identificazione falso. Qualche mese fa, un'anziana vedova del luogo si è rivolta ai Carabinieri per segnalare l'attivazione fraudolenta di un contratto di fornitura elettrica relativo alla propria abitazione. La donna aveva ricevuto un SMS dal proprio fornitore di energia con cui veniva comunicata la sostituzione del contratto in essere. Contattato il servizio clienti per ottenere chiarimenti, le veniva riferito che risultava attivo un nuovo contratto di energia elettrica, apparentemente stipulato dal marito pochi giorni prima del decesso.