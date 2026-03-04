Continua la carica europea dell’Everton il Leeds paga il rigore

L’Everton ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Leeds, che ha subito un rigore. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai Toffees, confermando una serie positiva in casa. La notizia arriva da 101 greatgoals e riporta il successo della squadra inglese. La sfida si è svolta il 3 marzo 2026 alle 23:48.

2026-03-03 23:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. L'Everton ha continuato a spingere per il calcio europeo vincendo 2-0 sul Burnley in pericolo di retrocessione. L'Everton, ottavo, è ora a soli due punti dal Chelsea, sesto, anche se ha giocato una partita in più. Il Burnley resta a otto punti dalla salvezza. Mentre il Burnley cerca certezze per il calo, il Sunderland può festeggiare il raggiungimento dei 40 punti dopo una vittoria per 1-0 su un'altra squadra promossa la scorsa stagione, il Leeds United. Il Leeds ha dominato per gran parte della partita e sembrava aver preso il comando con Joe Rodon al 64', solo per il suo tentativo da escludere per fuorigioco.