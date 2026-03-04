consar a brescia prove di playoff

La Consar gioca a Brescia contro una squadra di alta classifica, dopo aver vinto facilmente in casa contro Sorrento. La partita fa parte di un intenso mese di marzo, durante il quale la squadra affronta sette partite in 29 giorni. La gara si svolge in un campionato di A2, tra due formazioni con obiettivi di alta posizione in classifica.

Iniziato con la facile vittoria interna su Sorrento, l’intenso marzo della Consar (7 partite in 29 giorni) prosegue questa sera a Brescia, per una gara classica fra formazioni ambiziose di A2. I lombardi erano tra i favoriti annunciati alla vigilia del campionato, ma i loro risultati sono stati discontinui e il quarto posto, a dieci punti dalla vetta (e due sotto la Consar), non soddisfa. Il fattore campo ha ceduto, finora, tre volte su dieci: contro Aversa, Lagonegro e persino contro Cantù, che ha colto in quel derby una delle sole quattro vittorie che determinano l’ultimo posto in classifica e una retrocessione ormai vicina. Domenica, però, i bresciani hanno vinto con massimo punteggio e in modo convincente sul difficile campo di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

