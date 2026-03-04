Conosce una donna su un sito di incontri | ma era un uomo che lo ricattava 60enne denunciato dalla finanza

Un uomo di 60 anni residente in provincia di Genova è stato denunciato dalla Guardia di Finanza dopo aver scoperto di essere stato ricattato da un uomo travestito da donna su un sito di incontri. Dopo aver avviato una conversazione con una presunta ragazza, si è reso conto che si trattava di un uomo che aveva tentato di estorcergli denaro. L'indagine ha portato al suo intervento e alla denuncia.

Aveva finto di essere una ragazza su un sito di incontri, poi le minacce via WhatsApp per ottenere denaro e non diffondere immagini private. Indagini della Guardia di Finanza Un cittadino residente in provincia di Genova, navigando su un sito per incontri, è entrato in contatto con una ragazza. Un profilo come tanti altri, dietro il quale, però, si sarebbe nascosto un presunto truffatore. Dopo aver conquistato la fiducia della vittima, l’uomo sarebbe riuscito a ottenere materiale personale compromettente, utilizzato poi come strumento di ricatto. Sono quindi iniziate le richieste di denaro, accompagnate da minacce e inviate tramite messaggi WhatsApp provenienti da numeri telefonici sempre diversi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Conosce una ragazza su un sito d’incontri, ma l'appuntamento galante è una trappola per rapinarlo: picchiato e derubatoSeregno (Monza Brianza), 12 Gennaio 2026 – Pensava di presentarsi all'appuntamento con una bella ragazza conosciuta su un sito di incontri e invece...

Mette un annuncio su un sito di incontri: trova due giovani che lo rapinano e lo minacciano con le armiIn due si presentano a casa di un 28enne al Campasso e lo costringono a prelevare 500 euro: arrestati un 25enne e un minorenne L’appuntamento fissato...

Tutto quello che riguarda Conosce una donna su un sito di....

Discussioni sull' argomento Sul set con Fabio De Luigi: Un film sulla seconda possibilità. Una sfida per un ansioso come me; L'ho conosciuto in rete, è un medico americano, ma è una truffa: processo a Varese dopo i quattro bonifici; Cinema al cento per cento, ecco le nostre recensioni dei film in sala dal 26 febbraio; Marco Masini, oltre Sanremo (con Fedez): i film che quasi nessuno conosce usciti al cinema.

Ciao qualcuno conosce agenzie serie che offrono pacchetti su Internet che hanno last minute per partire settimana prossima direzione Caraibi Tipo Santo Domingo o altro Che il viaggio alle Maldive andrà sicuramente a monte … facebook

04/03/2026 - Il proverbio di oggi è: Il più conosce il meno - #accaddeoggi x.com