Conor Benn accusato di aver tentato di comprare il silenzio

Conor Benn ha concluso il suo rapporto con Matchroom e ha iniziato una collaborazione con Zuffa Boxing. La sua transizione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di pugilato. L’attenzione si concentra sulla fine del suo accordo con la precedente promozione e sull’inizio di una nuova avventura nel mondo delle aziende di boxing.

Conor Benn chiude una lunga fase con Matchroom e avvia una nuova pagina con Zuffa Boxing, un passaggio che ha acceso un vivace dibattito tra dinamiche promozionali, gestione delle trattative e prospettive economiche nel pugilato contemporaneo. L'episodio evidenzia come si strutturano gli accordi nell'economia delle categorie di peso e quali segnali arrivano dall'ambiente sportivo dopo un addio di lunga data. La relazione decennale tra Benn e Matchroom si è conclusa con il passaggio al nuovo stimolo promozionale guidato da Dana White. Benn, 29 anni, avrebbe siglato con Zuffa Boxing un contratto per una singola contesa valutato intorno ai $15 milioni di dollari. Conor Benn (24-1, 14 KOs) vs Regis Prograis (30-3, 24 KOs) sarà il co-main event dell'evento dell'11 aprile Fury vs Makhmudov in diretta dallo stadio del Tottenham. L'evento verrà trasmesso su Netflix