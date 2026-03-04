Connor Storrie è alla guida della brigata dei piccoli orologi e si sta facendo notare. Dopo le premiazioni dei Golden Globes, BAFTA e Actor Awards, l’attenzione si sposta sugli Oscar. La serata degli Academy Awards si avvicina e molti si chiedono quale sarà il nuovo trend della manifestazione. La corsa ai premi sta entrando nel vivo, con molte aspettative in vista della notte più importante del cinema.

Ora che Golden Globes, BAFTA e Actor Awards sono archiviati, la corsa agli Oscar può davvero cominciare. Una cosa è già evidente: Connor Storrie ci sarà, in un modo o nell’altro. La star di Heated Rivalry è ovunque ( Saturday Night Live, red carpet, cerimonie) ed è il momento perfetto per capitalizzare l’onda del suo improvviso successo. Finora, tutto ciò che Connor Storrie tocca al di fuori dell’hockey su ghiaccio sembra trasformarsi in oro. Il pubblico adora ogni dettaglio del suo stile: gli abiti impeccabili, i gioielli scintillanti, persino gli orologi. Agli Actor Awards, poi, l'attore ha confermato quello che molti sospettavano: il suo prossimo passo sarebbe stato il territorio degli orologi minuscoli, modelli tecnicamente “da donna” ma ormai amatissimi da molte celebrità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Connor Storrie guida la brigata dei piccoli orologi. Sarà il nuovo trend nella serata degli Oscar?

