Congedo parentale paritario | ecco che cosa si perdono i papà che rientrano subito al lavoro dopo la nascita di un figlio

Un progetto di congedo parentale di cinque mesi, che avrebbe permesso a entrambi i genitori di prendersi cura del bambino in modo paritario, è stato respinto. La proposta mirava a offrire un’opportunità di congedo condiviso, ma non è stata approvata. I papà che tornano subito al lavoro dopo la nascita del figlio perdono un periodo di assistenza condivisa.

Questo articolo sul congedo parentale paritario è pubblicato sul numero 11 di Vanity Fair in edicola fino al 10 marzo 2026. La sofferenza non era ideologica. Era organizzativa. Intanto, in Parlamento, la proposta di un congedo parentale paritario e non trasferibile di cinque mesi per ciascun genitore viene bocciata dopo la verifica della Ragioneria dello Stato. L’opposizione accusa il governo di nascondersi dietro ragioni tecniche per evitare la parità. Il governo replica che le proposte senza coperture sono propaganda. Probabilmente hanno ragione entrambi. Governo e opposizione usano la parità come occasione di fare polemica, piuttosto che lavorarci come se fosse il perno della crescita economica del nostro Paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

