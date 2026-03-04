Confermato il cambio di titolo a SmackDown | ecco cosa è successo

È stato annunciato il cambio di titolo a SmackDown, segnando una svolta importante per lo show. La modifica riguarda il campionato Undisputed WWE, ormai pronto a una fase decisiva in vista di WrestleMania 42. Nelle prossime settimane, si attende una possibile rivelazione riguardo al main event dell’evento, con l’obiettivo di definire i protagonisti principali della serata.

Il destino del campionato Undisputed WWE si prepara a una curva cruciale in vista di WrestleMania 42, con una possibile rivelazione del main event nelle prossime settimane. L’attenzione è concentrata su una sfida tra protagonisti di alto livello, pronta a ridefinire le dinamiche della stagione e il path verso Las Vegas. secondo fonti interne, la decisione cruciale non deriverebbe da una bocciatura di drew mcintyre, ma dall’esigenza di triple h di blindare l’evento principale per l’Allegiant Stadium. l’obiettivo è arrivare a wrestlemania 42 con cody rhodes contro randy orton come sfidanti del titolo assoluto. la vittoria di randy orton nell’Elimination Chamber ha rappresentato il primo passo tattico per giustificare l’ingresso nello status di sfidante numero uno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Drew McIntyre eleva il titolo di SmackDown a "il più prestigiosoUn quadro di provocazioni e orgoglio professionale ha accompagnato l’ultima fase della WWE, con Drew McIntyre al centro di una discussione sul valore...

WWE: “Cody Rhodes avrà un’altra opportunità per il titolo a Smackdown”.Cody Rhodes, come sappiamo, non parteciperà a WrestleMania come campione indiscusso della WWE quest’anno, avendo perso il titolo contro Drew McIntyre...

