conegliano sbriga la pratica busto arsizio e vola in semifinale scudetto chirichella scatenata a muro

Conegliano ha conquistato la qualificazione alle semifinali dei playoff scudetto di volley femminile dopo aver vinto le due partite dei quarti contro Busto Arsizio. La squadra ha dimostrato una buona solidità, con Chirichella particolarmente efficace a muro durante l’incontro. La serie si è conclusa con la vittoria di Conegliano, che si prepara ora alle prossime sfide.

Conegliano si è qualificata alle semifinali dei playoff scudetto di volley femminile, chiudendo in due partite la serie dei quarti contro Busto Arsizio. Dopo aver sofferto nel primo confronto con le Farfalle, disputato domenica pomeriggio al PalaVerde di Treviso, le Pantere hanno giganteggiato con grande disinvoltura nella gara-2 andata in scena nella tana delle biancorosse, imponendosi con un secco 3-0 (25-16; 25-17; 25-15). La corazzata veneta ha fatto la differenza operando agevolmente l’allungo nelle battute iniziali dei tre set e ora proseguirà nella difesa del titolo contro la vincente del confronto tra Chieri e Novara, la serie sarà al meglio delle cinque partite (accederà all’atto conclusivo chi ne vincerà tre). 🔗 Leggi su Oasport.it

